Глава МИД Венгрии в РФ заявил о необходимости пересмотра санкций против Москвы

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что настало время провести анализ целесообразности сохранения антироссийских санкций.

Об этом он заявил, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", "Новая Европа: чего ждать России" в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РИА "Новости".

"Что касается санкций. Когда они были введены, то преследовали экономические и политические цели. Экономические цели - нанести ущерб российской экономике, а политические - создать условия для реализации Минских договоренностей. Ни то, ни другое не произошло. Наоборот, создались возможности для того, чтобы мы сейчас провели реальный, честный анализ того, есть ли смысл вообще сохранять санкционный режим или нет?" - сказал Сийярто.

Как сообщалось, в Евросоюзе 20 июня примут решение о продлении экономических санкций против России еще на полгода практически без обсуждения.

Как известно, в декабре ЕС продлил экономические санкции против России в связи с невыполнением им Минских соглашений до 31 июля 2019 года.