ЄС продовжить економічні санкції проти РФ практично без обговорення – журналіст

У Євросоюзі 20 червня ухвалять рішення про продовження економічних санкцій проти Росії ще на півроку практично без обговорення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо брюссельському кореспонденту "Радіо Свободи" Рікарду Джозвяку.

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"Планується, що економічні санкції ЄС проти Росії Європейська рада продовжить 20 червня ще на шість місяців. Обговорень очікується мало або й взагалі не буде", - повідомив журналіст у Twitter.

Разом з тим процес розширення санкційного списку ЄС іменами людей, причетних до видачі російських паспортів на Донбасі, просувається дуже повільно, додав він.

Як відомо, у грудні ЄС продовжив економічні санкції проти Росії у зв’язку з невиконанням нею Мінських угод до 31 липня 2019 року.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін наполягає, що ЄС повинен погодити системну відповідь на рішення Росії про роздачу російського громадянства мешканцям окупованих територій.