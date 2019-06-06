Климкин прокомментировал идентичность тезисов в речах Зеленского и Порошенко

Глава МИД Павел Климкин советует относиться с юмором и иронией к ситуации вокруг идентичности тезисов в выступлениях президента Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Крым.Реалии".

Павел Климкин назвал произошедшее "комедийной историей", в которой много ненужной и смешной политики".

По его словам, Министерство иностранных дел Украины готовило набор ключевых тезисов по европейской интеграции Украины, которые были переданы в администрацию президента для празднования Дня Европы. Климкин отметил, что эти тезисы были использованы частично.

"На самом деле некоторые из этих тезисов вложили, поскольку они очень важны для наших международных партнеров, чтобы они прозвучали во время первого визита Владимира Зеленского. Но так получилось, не знаю, почему, что бывший президент Порошенко эти тезисы использовал во время своего съезда", - заявил Павел Климкин.

"Поэтому я бы отнесся к этому с юмором и иронией. Важно, что эти тезисы - правильные, но написаны они в МИД, они были здесь подготовлены, мы даже знаем автора, который их писал. Но эмоции вокруг - это такие политические эмоции на политических гонках. Это, с одной стороны, развлекает, а с другой - грустно, люди могли бы заниматься чем-то другим и более полезным", - добавил он.

Напомним, в администрации президента Украины вечером 5 мая сообщили, что заместитель главы АП Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование относительно идентичности фрагментов выступлений Владимира Зеленского и Петра Порошенко.