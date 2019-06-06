Польские следователи не признают ошибку пилотов причиной Смоленской катастрофы, как говорит РФ

Польская прокуратура называет ложными заявления российского агентства ТАСС о том, что польские следователи признали ошибку пилотов причиной Смоленской катастрофы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

На прошлой неделе польские прокуроры совершали процессуальные действия, связанные с осмотром обломков Ту-154М, находящихся в ангаре на военном аэродроме "Смоленск-Северный".

Агентство ТАСС написало в среду, что следователи Следственного Комитета РФ вместе с польскими коллегами изучили фрагменты самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского, который разбился под Смоленском в 2010 году. ТАСС добавляет: "Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, материалы расследования свидетельствуют об ошибке экипажа".

Прокурор Эва Бялик заявила, что польские следователи поехали в мае в Смоленск, чтобы осмотреть обломки. Она отметила, на основе этих действий нельзя сделать вывод о вине пилотов. "Обзор не был завершен. Прокуроры должны снова отправиться в Смоленск, чтобы продолжить процессуальные действия", - заявила она.

По словам Бялик, польские следователи во время поездки не общались с журналистами и не делились впечатлениями с российскими следователями.

Еще в среду российский Следственный комитет разместил у себя на сайте сообщение, в котором говорилось: "При этом российское следствие не сомневается в обстоятельствах авиакатастрофы. Все собранные материалы свидетельствуют безоговорочно о неправильных действиях экипажа, который продлил заход на посадку в условиях отсутствия видимости".