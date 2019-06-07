Большинство лидеров ЕС готовы еще раз отложить Brexit до следующей весны – The Times

Большинство стран Европейского Союза поддержат новую отсрочку выхода Великобритании из блока, независимо от того, кто станет следующим британским премьер-министром.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

По данным издания, не менее 25 европейских правительств, в том числе Германия, готовы отсрочить Brexit.

В Европе считают, что будущий глава правительства Великобритании будет вынужден использовать дополнительное время для второго референдума, чтобы получить согласие депутатов в парламент на утверждение соглашения с ЕС.

Ожидается, что конечный срок выхода Британии из ЕС будет отложен до весны следующего года. Как известно, по последним договоренностям Британии должен покинуть блок 31 октября.

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Как известно, 7 июня премьер Великобритании Тереза ​​Мэй покидает пост лидера Консервативной партии, однако будет возглавлять правительство, пока однопартийцы не изберут ее преемника. Как ожидается, процесс выбора завершится в начале июля.

Среди основных претендентов на пост - бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, его преемник Джереми Хант, бывший министр по Brexit Доминик Рааб и министр окружающей среды Майкл Гоув.