КС Молдовы признал незаконным назначение правительства проевропейской Санду

Конституционный суд Молдовы признал неконституционным указа президента Игоря Додона о выдвижении сопредседателя блока ACUM Майи Санду на пост премьер-министра и о назначении правительства.

Как сообщает "Европейская правда", решение суда опубликовано на сайте учреждения.

Накануне Конституционный суд Молдовы опубликовал три решения, касающиеся неконституционности решений принятых в субботу в парламенте.

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При этом суд, как отмечает издание NewsMaker, вопреки сложившейся практике, не проводил публичных заседаний по рассмотрению обращений, а только сообщал о принятых решениях на сайте.

Первым на сайте суда появилось решение о том, что парламент, который должен быть распущен из-за неспособности в течение трех месяцев сформировать правительство, не имеет права принимать законы и формировать руководящие органы.

Затем появилось решение, в котором КС признал неконституционным избрание Зинаиды Гречаной председателем парламента. Тем же решением в суде уже признали незаконными все документы, которые в будущем примет парламент Молдовы десятого созыва.

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Пророссийская Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) и проевропейский блок ACUM в субботу подписали соглашение о коалиции и избрали премьер-министром лидера проевропейской партии "Действие и солидарность" (PAS) Майю Санду.

Депутаты также приняли декларацию о признании Молдовы захваченным государством. В ней говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и выражения вотума недоверия Конституционному суду.

Депутат из проевропейского блока ACUM Андрей Нэстасе также предложил обратиться в ЕСПЧ в связи с тем, что КС Молдовы принимает решения, противоречащие законодательству.