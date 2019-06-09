В Молдове олигархическая Демпартия готовит к протестам бюджетников - СМИ

По информации СМИ, в Молдове Демократическая партия во главе с олигархом Владом Плахотнюком готовит к протестам служащих госучреждений из-за формирования коалиции пророссийской Соцпартией и проевропейским блоком ACUM.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Agora.

По информации издания, в ночь на воскресенье на площади Великого национального собрания в Кишиневе начали устанавливать сцену. На запланированном месте проведения протеста уже виден большой баннер с логотипом Демпартии.

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Кроме того, как сообщалось, неизвестные начали блокаду государственных учреждений, в частности, здания правительства.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что в воскресенье на протест в Кишинев привезут госслужащих с Теленештах и ​​Унген. По информации источников, на них давят руководители госучреждений, связанные с Демпартией.

Об аналогичном давление на сотрудников госсектора из Кишинева и Ниспорены сообщает также издание NewsMaker. Служащих госкомпаний и госучреждений за несколько дней предупредили, чтобы они не покидали родные города и были готовы по первому требованию приехать на акцию в Кишинев.

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Напомним, в субботу пророссийская Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) и проевропейский блок ACUM подписали соглашение о коалиции, по которому разделили должности спикера парламента и главы правительства, а также избрали премьер-министром лидера проевропейской партии "Действие и солидарность" (PAS) Майю Санду.

После того, как депутаты избрали руководство парламента, появилось срочное решение Конституционного суда, который признал избрание неконституционным, как и еще не принятые парламентом законы и постановления.

Еще до этого КС опубликовал решение, в котором сказано, что любой акт, принятый 8 июня в парламенте, будет недействительным.