Мэй станцевала "Аббу" в последние дни на посту премьера Британии

Тереза Мэй плясала в один из своих последних выходных на посту британского премьер-министра, демонстрируя некоторые из своих неуклюжих движений под хиты Abba, такие как "Dancing Queen" и "Mamma Mia" на фестивале.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В сеть выложили видео с танцами Мэй на фестивале Хенли, рядом ее муж и другие мужчины двигают руками под мелодию.

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Мэй, которую оппоненты назвали "роботом", решила добавить немного юмора к своей работе, танцуя публично.

В прошлом году она станцевала со школьниками в Южной Африке, а потом вышла на сцену на конференции Консервативной партии под "Dancing Queen" - демонстрируя загадочное роботическое движение рукой, ставшее вирусным в социальных сетях.

Похоже, премьер смеялась сама над собой, "прославившись" скованными танцами во время посещения лагеря ООН в Найроби. Мэй попыталась подражать скаутов, которые встречали ее танцем. Ее движения вызвали насмешки в СМИ.