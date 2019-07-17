Венгрия проявила грубое неуважение к Украине - вице-премьер

Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе раскритиковала главу МИД Венгрии Петера Сийярто за визит в Закарпатскую область в связи с возможным оказанием влияния накануне парламентских выборов в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Визит министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто на Закарпатье является грубым вмешательством во внутренние дела Украины. Это было сделано, несмотря на сильные призывы Киева воздержаться от визитов накануне парламентских выборов", - отметила она.

"Венгрия вновь продемонстрировала грубое неуважение к Украине как к партнеру", - добавила Климпуш-Цинцадзе в своем Twitter.

15 июля Министерство иностранных дел Украины предупредило венгерских чиновников, готово принять меры, чтобы не допустить вмешательства венгерских властей во внутриполитическую жизнь Украины перед парламентскими выборами.

МИД отмечает, что недавняя встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с председателем Общества венгерской культуры Закарпатья, народным депутатом Украины Брензовичом в Будапеште, вызывает обеспокоенность украинской стороны.

Кроме того, Киев обеспокоен рядом визитов на Закарпатье официальных лиц Венгрии и их публичными заявлениями агитационного характера в поддержку Брензовича и других кандидатов на внеочередных выборах в парламент.

Сийярто 16 июля на Закарпатье заявил, что не видит в своем визите вмешательства в украинские выборы. Заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко объяснял, что Сийярто приглашали сначала приехать в Киев, а затем вместе с представителями МИД посетить Закарпатье, но венгерская сторона "нас не услышала".

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