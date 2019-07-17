Угорщина проявила грубу неповагу до України - віцепрем’єрка

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе розкритикувала голову МЗС Угорщини Петера Сійярто за візит у Закарпатську область через можливе здійснення впливу напередодні парламентських виборів в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Візит міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто до Закарпаття є грубим втручанням у внутрішні справи України. Це було зроблено, незважаючи на сильні заклики Києва утриматися від візитів напередодні парламентських виборів", - зазначила вона.

"Угорщина знову продемонструвала грубу неповагу до України як партнера", - додала Климпуш-Цинцадзе у своєму Twitter.

15 липня Міністерство закордонних справ України попередило угорських чиновників, що готове вжити заходів, аби не допустити втручання угорської влади у внутрішньополітичне життя України перед парламентськими виборами.

МЗС зазначає, що нещодавня зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з головою Товариства угорської культури Закарпаття, народним депутатом України Брензовичем у Будапешті, викликає стурбованість української сторони.

Крім того, Київ стурбований низкою візитів на Закарпаття офіційних осіб Угорщини та їх публічними заявами агітаційного характеру на підтримку Брензовича та деяких інших кандидатів на позачергових виборах до парламенту.

Сійярто 16 липня на Закарпатті заявив, що не бачить у своєму візиті втручання в українські вибори. Заступник глави Офісу президента України Вадим Пристайко пояснював, що Сійярто запрошували спочатку приїхати до Києва, а потім разом з представниками МЗС відвідати Закарпаття, але угорська сторона "нас не почула".

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