Немецкий дипломат "лайкал" антиизраильские твиты, МИД проводит расследование

Министерство иностранных дел Германии начало расследование после того как выяснилось, что глава миссии страны на палестинских территориях ставил "лайки" антиизраильским сообщениям в Twitter.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"Лайки" отправлялись от верифицированного аккаунта "Германия в Рамалле", к которому имеет доступ немецкий дипломат Кристиан Кляге.

Он возглавляет представительство Германии на палестинских территориях в Рамалле с августа 2018 года.

Один из "лайков" был замечен под видео, восхваляющего нападение на израильских солдат, а другое – в переписке между американским сторонником превосходства белых Дэвидом Дюком и другим пользователем о предполагаемой резне евреев.

В немецком МИДе "категорически" отмежевались от "лайков" и назвали их "неприемлемыми". Министерство сообщило, что расследует, "как возникли эти" лайки ", а затем будет определять последствия".

Клагес дистанцировался от содержания твитов и удалил "лайки".