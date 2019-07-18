Німецький дипломат "лайкав" антиізраїльські твіти, МЗС проводить розслідування

Міністерство закордонних справ Німеччини почало розслідування після того як з'ясувалося, що глава місії країни на палестинських територіях ставив "лайки" антиізраїльським повідомленням в Twitter.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

"Лайки" відправлялися від верифікованого акаунта "Німеччина в Рамаллі", до якого має доступ німецький дипломат Крістіан Кляге.

Він очолює представництво Німеччини на палестинських територіях в Рамаллі з серпня 2018 року.

Один з "лайків" був помічений під відео, яке вихваляє напад на ізраїльських солдатів, а інший - в переписці між американським прихильником переваги білих Девідом Дюком і іншим користувачем про ймовірну різанину євреїв.

У німецькому МЗС "категорично" відмежувалися від "лайків" і назвали їх "неприйнятними". Міністерство повідомило, що розслідує, "як виникли ці "лайки", а потім буде визначати наслідки".

Кляге дистанціювався від змісту твітів і видалив "лайки".