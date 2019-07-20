Туристов оштрафовали и выгнали из Венеции за приготовление кофе у моста

Полиция Венеции оштрафовала двух немецких туристов, которых поймали на приготовлении кофе на ступенях моста Риальто - одной из главных достопримечательностей города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Пару в возрасте 32 и 35 лет оштрафовали в общем на € 950 за приготовлений кофе на газовой горелке для путешествий. Им также предложили покинуть город.

Венеция ввела закон о ряде правонарушений в сфере общественного порядка, в частности запретила пикники на определенных участках и ходить без рубашки в общественных местах.

Ежегодно город посещает около 30 млн туристов.

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Туристы из Берлина были замечены за приготовлением кофе у подножия моста Риальто - старейшего из четырех мостов на Гранд-канале. О них сообщил прохожий.

Мэр Венеции Луиджи Бругнаро сказал: "Венецию нужно уважать, и те неуважительные люди, которые приезжают сюда и делают, что хотят, должны понимать это. Благодаря местной полиции, они будут оштрафованы и устранены".

Массовый туризм является давней проблемой Венеции и ее основным источником доходов. Из-за высокого наплыва туристов в городе наблюдаются большие толпы людей, постоянно растут цены на жилье и уменьшается количество местного населения.

В декабре прошлого года город получил разрешение на введение туристического взноса в размере до 10 евро для краткосрочных посетителей.