На границе с Польшей задержали украинца с 25 поддельными паспортами

Польские пограничники задержали на украинско-польской границе украинца с 25 фальшивыми паспортами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Nowiny 24.

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35-летнего гражданина Украины задержали в пункте пропуска "Корчова". Паспорта у него обнаружили во время пограничного контроля.

25 поддельных румынских, литовских и болгарских паспортов предназначались для граждан Украины, работающих в странах Западной Европы. Таким образом украинцы должны были узаконить свое пребывание.

Подозревая, что украинец может быть курьером, его отправили на индивидуальную проверку. У него обнаружили 21 румынский паспорт, а также по два болгарских и литовских удостоверения личности и одно болгарское водительское удостоверение.

Документы немедленно проверили, и оказалось, что все они поддельные. Задержанный признал, что документы предназначались для нелегальных украинских работников в Европе.