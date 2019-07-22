На кордоні з Польщею затримали українця з 25 підробленими паспортами

Польські прикордонники затримали на українсько-польському кордоні українця з 25 фальшивими паспортами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Nowiny 24.

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35-річного громадянина України затримали у пункті пропуску "Корчова". Паспорти у нього виявили під час прикордонного контролю.

25 підроблених румунських, литовських та болгарських паспортів призначалися для громадян України, які працюють у країнах Західної Європи. Таким чином українці мали узаконити своє перебування.

Підозрюючи, що українець може бути кур’єром, його відправили на індивідуальну перевірку. У нього виявили 21 румунський паспорт, а також по два болгарські та литовські посвідчення особи та одне болгарське посвідчення водія.

Документи негайно перевірили та виявились, що всі вони підроблені. Затриманий визнав, що документи призначалися для нелегальних українських працівників у Європі.