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В Европарламенте ожидают реформ от новой Рады

Понедельник, 22 июля 2019, 16:02

Глава делегации Европейского парламента, которая прибыла в Украину для наблюдения за парламентскими выборами, заявил, что Европарламент надеется на проведение реформ новым созывом Верховной рады.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал на пресс-конференции наблюдателей в Киеве в понедельник.

Дэвид МакАллистер среди прочего отметил, что "ЕС поможет Украине противостоять внешним угрозам".

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"Европарламент и Верховная рада за последние годы вышли на беспрецедентное сотрудничество. Мы помогали ВР в развитии ее возможностей, медиации и диалога. Мы надеемся, что будущая ВР будет работать над построением национального консенсуса и реформированием. Европарламент заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с ВР", - сказал МакАллистер.

Глава делегации Парламентской ассамблеи НАТО Маделен Мун в свою очередь сказала, что ПА НАТО готова сотрудничать с Верховной радой нового созыва, которая будет сформирована после прошедших в воскресенье внеочередных парламентских выборов.

"Парламентская ассамблея НАТО будет помогать Украине в европейской интеграции, мы готовы сотрудничать с новым парламентом", - сказала Мун на пресс-конференции наблюдателей в Киеве в понедельник.

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