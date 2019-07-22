Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Чехія: білорусу, що воював проти України, загрожує 15 років за тероризм

Успіх і відповідальність Зеленського: у президента Польщі оцінили вибори в Україні

Авіаудари РФ по місту в Сирії вбили щонайменше 20 осіб - повстанці

На Закарпатті програють усі підтримувані Угорщиною кандидати






В Європарламенті очікують реформ від нової Ради

Понеділок, 22 липня 2019, 16:02

Глава делегації Європейського парламенту, яка прибула в Україну для спостереження за парламентськими виборами, заявив, що Європарламент сподівається на проведення реформ новим скликанням Верховної Ради.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на пресконференції спостерігачів у Києві у понеділок.

Девід МакAллістер серед іншого зазначив, що "ЄС допомагатиме Україні протистояти зовнішнім загрозам".

Читайте також
Прем'єр Чехії: Україна надала сильний мандат партії президента

"Європарламент і Верховна Рада за останні роки вийшли на безпрецедентну співпрацю. Ми допомагали ВР у розвитку її можливостей, медіації та діалогу. Ми сподіваємося, що майбутня ВР працюватиме над побудовою національного консенсусу та реформуванням. Європарламент зацікавлений у подальшій співпраці з ВР", - сказав МакАллістер.

Глава делегації Парламентської асамблеї НАТО Маделен Мун своєю чергою сказала, що ПА НАТО готова співпрацювати з Верховною Радою нового скликання, яку буде сформовано після минулих у неділю позачергових парламентських виборів.

"Парламентська асамблея НАТО допомагатиме Україні в європейській інтеграції, готові співпрацювати з новим парламентом", - сказала Мун на пресконференції спостерігачів у Києві у понеділок.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Нове керівництво ЄС Європарламент
powered by lun.ua