В ЕС отреагировали на решение РФ в отношении Гриба: отпустить немедленно

В Европейском союзе ожидают от России немедленного освобождения украинца Павла Гриба и всех незаконно задержанных политических заключенных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном в среду заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС.

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Так ЕС реагирует на то, что во вторник Верховный суд РФ признал "законным" приговор Грибу, которого осудили на 6 лет колонии за якобы "призывы к терроризму".

"Европейский союз подтверждает свое ожидание немедленного освобождения Павла Гриба. Господин Гриб страдает на очень серьезное заболевание, которое может стать опасным для жизни в любой момент", - говорится в заявлении.

В ЕС отмечают, что несмотря на тяжелую болезнь и постановление Европейского суда по правам человека украинским врачам не позволили увидеть политзаключенного.

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"Мы ожидаем, что ему без задержек будет немедленно предоставлен доступ к специальному медицинскому лечению", - говорится в сообщении.

В заявлении повторяется требование ЕС немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины на Крымском полуострове и в России, включая экипаж судов, захваченных Россией 25 ноября.