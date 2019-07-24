У ЄС відреагували на рішення РФ щодо Гриба: відпустити негайно

У Європейському союзі очікують від Росії негайного звільнення українця Павла Гриба та всіх незаконно затриманих політичних в'язнів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненій у середу заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС.

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Таким чином ЄС реагує на те, що у вівторок Верховний суд РФ визнав "законним" вирок Грибу, якого засудили на 6 років колонії за начебто "заклики до тероризму".

"Європейський союз підтверджує своє очікування негайного звільнення Павла Гриба. Пан Гриб страждає на дуже серйозне захворювання, яке може стати небезпечним для життя в будь-який момент", - йдеться у заяві.

У ЄС наголошують, що попри важку недугу та постанову Європейського суду з прав людини українським лікарям не дозволили побачити політв'язня.

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"Ми очікуємо, що йому без затримок буде негайно надано доступ до спеціального медичного лікування", - йдеться у повідомленні.

У заяві повторюється вимога ЄС негайно звільнити всіх незаконно затриманих громадян України на Кримському півострові та в Росії, включаючи екіпаж суден, захоплених Росією 25 листопада.