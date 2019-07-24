Аномальная жара в Европе: Бельгия и Нидерланды фиксируют температурные рекорды

Бельгия и Нидерланды в среду зафиксировали новые температурные рекорды в условиях сильной жары в Западной Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Бельгия объявила высший красный уровень предупреждения из-за жары по всей стране.

Бельгийский город Кляйне Брогель в провинции Лимбург зафиксировал температурный рекорд в 39,9 градуса по Цельсию. Это самая высокая температура с начала ведения фиксации в 1833 году.

У бельгийского города Галле от сильной жары сломался поезд Eurostar. Не менее 600 пассажиров застряли в поезде на два часа, причем некоторые из вагонов остались в темноте внутри туннеля, а другие - на солнце.

В южном нидерландском городе Эйндховен зафиксировали температуру 39,3 градуса по Цельсию. Это случилось через несколько часов после того, как на прилегающей авиабазе был побит 75-летний национальный рекорд.

В Роттердаме мост опрыскивали водой, чтобы предотвратить расширение металла при высокой температуре.

Люксембург в состоянии повышенной готовности на юге и в столице. Максимальная температура ожидалась до 40 градусов в среду, в четверг - даже выше. Водителям приказали снизить скорость из-за риска смога.

Большая часть Франции также страдает от жары. Температура в нескольких районах поднялась выше 40 градусов по Цельсию. В четверг в Париже ожидается 42 градуса тепла.

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В среду французские власти сообщили о 5 возможных жертвах аномальной жары.

Испания объявила красное предупреждение в регионе Сарагоса, который в прошлом месяце пострадал от разрушительных лесных пожаров. В Еврокомиссии предупреждают о высоком риске лесных пожаров в Испании и Португалии.