Аномальна спека в Європі: Бельгія і Нідерланди фіксують температурні рекорди

Бельгія і Нідерланди у середу зафіксували нові температурні рекорди в умовах сильної спеки в Західній Європі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Бельгія оголосила найвищий червоний рівень попередження через спекотну погоду по всій країні.

Бельгійське місто Кляйне Брогель в провінції Лімбург зафіксувало температурний рекорд у 39,9 градуса за Цельсієм. Це найвища температура з початку ведення фіксації в 1833 році.

Біля бельгійського міста Галле від сильної спеки зламався потяг Eurostar. Щонайменше 600 пасажирів застрягли в поїзді на дві години, причому деякі з вагонів залишилися в темряві всередині тунелю, а інші — на сонці.

У південному нідерландському місті Ейндховен зафіксували температуру 39,3 градуса за Цельсієм. Це трапилося за кілька годин після того, як на прилеглій авіабазі був побитий 75-річний національний рекорд.

У Роттердамі міст обприскували водою, щоб запобігти розширенню металу при високій температурі.

Люксембург у стані підвищеної готовності на півдні та в столиці. Максимальна температура очікувалася до 40 градусів в середу, у четвер – навіть вища. Водіям наказали знизити швидкість через ризик смогу.

Велика частина Франції також потерпає від спеки. Температура в декількох районах піднялася вище 40 градусів за Цельсієм. У четвер в Парижі очікується 42 градуси тепла.

Читайте також Червень став найспекотнішим місяцем у Європі за три десятиліття

У середу французька влада повідомила про 5 ймовірних жертв аномальної спеки.

Іспанія оголосила червоне попередження у регіоні Сарагоса, який в минулому місяці постраждав від руйнівних лісових пожеж. У Єврокомісії попереджають про високий ризик лісових пожеж в Іспанії та Португалії.