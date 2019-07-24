Аномальна спека в Європі: Бельгія і Нідерланди фіксують температурні рекорди
Бельгія і Нідерланди у середу зафіксували нові температурні рекорди в умовах сильної спеки в Західній Європі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Бельгія оголосила найвищий червоний рівень попередження через спекотну погоду по всій країні.
Бельгійське місто Кляйне Брогель в провінції Лімбург зафіксувало температурний рекорд у 39,9 градуса за Цельсієм. Це найвища температура з початку ведення фіксації в 1833 році.
Біля бельгійського міста Галле від сильної спеки зламався потяг Eurostar. Щонайменше 600 пасажирів застрягли в поїзді на дві години, причому деякі з вагонів залишилися в темряві всередині тунелю, а інші — на сонці.
У південному нідерландському місті Ейндховен зафіксували температуру 39,3 градуса за Цельсієм. Це трапилося за кілька годин після того, як на прилеглій авіабазі був побитий 75-річний національний рекорд.
У Роттердамі міст обприскували водою, щоб запобігти розширенню металу при високій температурі.
Люксембург у стані підвищеної готовності на півдні та в столиці. Максимальна температура очікувалася до 40 градусів в середу, у четвер – навіть вища. Водіям наказали знизити швидкість через ризик смогу.
Велика частина Франції також потерпає від спеки. Температура в декількох районах піднялася вище 40 градусів за Цельсієм. У четвер в Парижі очікується 42 градуси тепла.
У середу французька влада повідомила про 5 ймовірних жертв аномальної спеки.
Іспанія оголосила червоне попередження у регіоні Сарагоса, який в минулому місяці постраждав від руйнівних лісових пожеж. У Єврокомісії попереджають про високий ризик лісових пожеж в Іспанії та Португалії.