ЕС ожидает от Скопье последних шагов для начала переговоров о вступлении в октябре

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении посетил Северную Македонию, где обсудил прогресс в реформах, необходимый для начала переговоров о вступлении страны в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Рад снова вернуться в Скопье. Была очень хорошая дискуссия с премьер-министром Зораном Заевым и членами правительства. Мы обсудили процесс реформы, в частности будущее Специализированной прокуратуры и ожидаемый зеленый свет для открытия переговоров о вступлении в октябре этого года", - отметил Йоханнес Хан в своем Twitter.

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Северная Македония за последние годы показала, что можно "свернуть горы с политической волей и лидерством", сказал Хан, напомнив о соглашении с Грецией, которая разблокировала членство Скопье в НАТО и ЕС.

"Я уверен, что не менее заметный прогресс будет достигнут и в решающей области верховенства права. Граждане должны иметь доверие к независимым учреждениям и подотчетность", - добавил он.

В свою очередь Заев заявил: "Мы остаемся у власти до октября, чтобы завершить реформы судебной системы новым законопроектом о публичном обвинении. Будем ответственными и не дадим никому оснований сомневаться в этой нашей стратегической цели".

Напомним, в июне Европейский Союз отложил переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в блок.