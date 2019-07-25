ЄС очікує від Скоп'є останніх кроків для початку переговорів про вступ у жовтні

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення відвідав Північну Македонію, де обговорив прогрес у реформах, необхідний для початку переговорів про вступ країни до ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Радий знову повернутися до Скоп'є. Була дуже добра дискусія з прем'єр-міністром Зораном Заєвим та членами уряду. Ми обговорили процес реформи, зокрема майбутнє Спеціалізованої прокуратури та очікуване зелене світло для відкриття переговорів про вступ у жовтні цього року", - зазначив Йоганнес Ган у своєму Twitter.

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Північна Македонія за останні роки показала, що можна "зрушити гори з політичною волею та лідерством", сказав Ган, нагадавши про угоду з Грецією, яка розблокувала членство Скоп'є в НАТО і ЄС.

"Я впевнений, що не менш помітного прогресу буде досягнуто і у вирішальній галузі верховенства права. Громадяни повинні мати довіру до незалежних установ та підзвітність", - додав він.

У свою чергу Заєв заявив: "Ми залишаємось при владі до жовтня, щоб завершити реформи судової системи новим законопроектом про публічне обвинувачення. Будьмо відповідальні і не давайте нікому аргумент сумніватися в цій нашій стратегічній цілі".

У червні Європейський Союз відклав переговори про вступ Албанії і Північної Македонії до блоку.