Греческий остров предлагает жилье и 18 тыс. евро семьям, которые на нем поселятся

Почти заброшенный греческий остров Антикитера в юго-восточной части Пелопоноса делает все возможное, чтобы привлечь новых жителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Греческие власти готовы предложить жилье и питание четырем семьям, имеющим по меньшей мере трех детей. Кроме того, в виде бонуса такие семьи будут получать по 500 евро ежемесячно в течение трех лет.

В настоящее время на острове проживает более двадцати постоянных жителей, большинство из которых – пожилые люди. Неудивительно, что на церемонию открытия местной школы, возобновившей работу после 24 лет перерыва, поскольку в ней начали обучение трое детей, приезжал президент Греции.

Еще 40 лет назад на острове проживало до 300 человек, и сейчас власти хотят привлечь новых жителей.

Сообщается, что в профессиональном плане преимущество будут предоставлять людям, которые готовы работать пекарями, строителями или рыбаками.

На Антикитера есть лишь небольшой магазинчик, однако он не лишен таких благ цивилизации, как электричество и интернет.