Грецький острів пропонує житло і 18 тис. євро родинам, що на ньому оселяться

Майже покинутий грецький острів Антикітера у південно-східній частині Пелопоносу робить все можливе, щоб привабити нових мешканців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Грецька влада готова запропонувати житло і харчування чотирьом родинам, які мають щонайменше троє дітей. Крім того, у вигляді бонусу такі родини отримуватимуть по 500 євро щомісячно протягом трьох років.

В даний час на острові проживає більше двадцяти постійних жителів, більшість з яких літні люди. Не дивно, що на церемонію відкриття місцевої школи, яка відновила роботу після 24 років перерви, оскільки в ній почали навчання троє дітей, приїздив президент Греції.

Ще 40 років тому на острові мешкало до 300 людей, і зараз влада хоче привабити нових мешканців.

Повідомляється, що в професійному плані перевагу надаватимуть людям, які готові працювати пекарями, будівельниками чи рибалками.

Антикітера має лише невеликий магазинчик, однак не позбавлений таких благ цивілізації, як електрика і інтернет.