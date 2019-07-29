В Германии двое мужчин застряли в затопленной пещере, один до сих пор в ловушке

В Германии спасатели освободили одного из мужчин, попавших в водяную ловушку в пещере, и пытаются спасти второго.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Гид и его клиент, которым около 30 лет, оказались в затруднительной ситуации внутри пещеры Фалькенштайн на юго-западе Германии.

Зайдя в пещеру около 17:00 в воскресенье, они не смогли выбраться, поскольку после сильного дождя неожиданно поднялась вода. Мужчины застряли в 650 метрах от выхода.

На входе в пещеру развернули масштабную спасательную операцию, к которой привлекли 80 человек.

Спасатели говорят: туристы должны были быть осмотрительнее, особенно гид. Ведь он не мог не знать, что в дождь впадины в пещере могут заполниться водой и перекрыть путь назад.

Четырем спасателям в конечном итоге удалось добраться до углубления, где мужчины прятались от воды, и принести им покрывала и еду. Для этого они прошли несколько затопленных мест. Температура воды в пещере - 6 градусов.

В понедельник утром спасателям удалось вывести из пещеры гида.

Пещера Фалькенштайн расположена в горном массиве Швабский Альб и является популярным туристическим направлением.

Туристический сайт города Бад-Урах сообщает, что это "активная водная пещера", из которой вытекает река Эльза, и что туры в нее не опасны.