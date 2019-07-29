У Німеччині двоє чоловіків застрягли у затопленій печері, один досі у пастці

У Німеччині рятувальники звільнили одного з чоловіків, які потрапили у водяну пастку в печері, й намагаються врятувати другого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Гід та його клієнт, яким близько 30 років, опинилися в скрутному становищі всередині печери Фалькенштайн на південному-заході Німеччини.

Зайшовши в печеру близько 5 години вечора в неділю, вони не змогли вибратися, оскільки після сильного дощу несподівано піднялася вода. Чоловіки застрягли за 650 метрів від виходу.

На вході до печери розгорнули масштабну рятувальну операцію, до якої залучили 80 осіб.

Рятувальники кажуть: чоловіки мали бути обачнішими, особливо гід. Адже він не міг не знати, що у дощ западини в печері можуть заповнитися водою і перекрити шлях назад.

Чотирьом рятувальникам врешті вдалося дістатися до заглиблення, де чоловіки ховались від води, та принести їм покривала і їжу. Для цього вони пройшли декілька затоплених місць. Температура води у печері – 6 градусів.

У понеділок вранці рятувальникам вдалося вивести з печери гіда.

Печера Фалькенштайн розташована у гірському масиві Швабський Альб і є популярним туристичним напрямком.

Туристичний сайт міста Бад-Урах повідомляє, що це "активна водна печера", з якої витікає річка Ельзах, та що тури у ній не є небезпечними.