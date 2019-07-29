Премьер Греции назвал завершение турецкой оккупации Кипра главным приоритетом

Во время своего первого визита на Кипр премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что прекращение оккупации Турцией севера разделенного острова является "главным приоритетом", поскольку его воссоединение без вывода турецких войск недопустимо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Выступая после встречи с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом в Никосии, Мицотакис сказал, что переговоры между двумя лидерами были сосредоточены на развитии событий с Турцией, поскольку визит проходил "в период особой напряженности", а также выразил оптимизм по поводу запланированных мирных переговоров между Анастасиадисом и лидером турецкой части Кипра Мустафой Акынджи.

Греческий премьер также заявил, что Никосия может рассчитывать на поддержку не только Афин, но и Брюсселя в том случае, если Турция продолжит разведку энергоресурсов у берегов Кипра.

Кипр раскололся по этническому признаку в 1974 году после турецкого вторжения, после переворота, направленного на объединение с Грецией.

Стороны пытаются достичь соглашения о безопасности и присутствии турецких сил на острове вместе с политическими переговорами о всеобъемлющем федеральном регулировании.

В Никосии заявляют, что именно настаивание Турции на сохранении гарантий и ее войск на территории острова привело к провалу переговоров о воссоединении Кипра под эгидой ООН.

Турки-киприоты также настаивают, что федеральное партнерство на разделенном острове – единственный вариант разрешения спора.