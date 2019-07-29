Спикер Сейма Польши компенсировал средства за 23 перелета правительственным самолетом с семьей

Спикер Сейма Польши Марек Кухциньский перевел на счета двух благотворительных организаций средства за 23 перелета с семьей правительственным самолетом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Спикер Сейма Марек Кухциньский внес на благотворительность 15 тыс. злотых. Канцелярия Сейма, сообщила в понедельник, что это сумма за - 23 рейса политика. Один перелет Кухциньский оценил в 652 злотых.

Юридическая фирма посчитала, что члены семьи Марека Кухциньского - жена, сын и дочери - летали правительственным самолетом по ставке, которую канцелярия Сейма платит единовременно за билеты для депутатов.

Однако на семью спикера эти условия не распространяются. Марек Кухциньский не вернул средства, а перечислил их на благотворительность.

Ранее Информационный центр Сейма Польши уверял, что путешествия Марека Кухциньского правительственным самолетом носили служебный характер, а "присутствие дополнительных людей на борту никак не влияет на стоимость авиабилетов".

Как сообщалось неофициально, президент правящей партии "Право и справедливость" был возмущен информацией о "семейных" полетах спикера Сейма.

По данным СМИ, Ярослав Качиньский лично решил, что Марек Кухциньский должен покрыть расходы на перелеты своей семьи. Более того, он заявил, что такие ситуации недопустимы и не должны повторяться.