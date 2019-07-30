Суд Германии отклонил иск о чрезмерных полномочиях ЕЦБ

Конституционный суд Германии отклонил иск против системы надзора Европейского центрального банка для банков еврозоны и общего фонда для реструктуризации обанкротившихся банков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Судья заявил, что после всестороннего рассмотрения тот факт, что надзор за финансовыми институтами еврозоны не осуществляется ЕЦБ, имел решающее значение при принятии решения.

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По мнению суда, национальные регуляторы по-прежнему сохраняют широкие полномочия.

Крупные банки и банковские группы с 2014 года контролировались представителями ЕЦБ во Франкфурте. Такой механизм был принят в ответ на финансовый кризис 2007-2008 годов.

Истцы в этом деле заявляли, что передача регулирующих полномочий ЕЦБ не предусмотрена договорами ЕС.

Банковские регуляторы ЕЦБ в настоящее время контролируют 114 "значительных" банковских учреждений, 19 из которых расположены в Германии. Эти банки обладают почти 82% банковских активов в еврозоне.