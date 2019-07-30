Суд Німеччини відхилив позов щодо надмірних повноважень ЄЦБ

Конституційний суд Німеччини відхилив позов проти системи нагляду Європейського центрального банку для банків єврозони і спільного фонду для реструктуризації збанкрутілих банків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Суддя заявив, що після всебічного розгляду той факт, що нагляд за фінансовими інститутами єврозони не здійснюється виключно ЄЦБ, мав вирішальне значення при прийнятті рішення.

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На думку суду, національні регулятори, як і раніше зберігають широкі повноваження.

Великі банки і банківські групи з 2014 року контролювалися представниками ЄЦБ у Франкфурті. Такий механізм був прийнятий у відповідь на фінансову кризу 2007-2008 років.

Позивачі в цій справі заявляли, що передача регулюючих повноважень ЄЦБ не передбачена договорами ЄС.

Банківські регулятори ЄЦБ в даний час контролюють 114 "значних" банківських установ, 19 з яких розташовані в Німеччині. Ці банки володіють майже 82% банківських активів в єврозоні.