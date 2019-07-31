Средиземное море является самым загрязненным в Европе – исследование

Средиземное море – самое загрязненное в Европе, а плотность отходов в нем удвоилась за последние 30 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

20-летнее исследование, проведенное Французским научно-исследовательским институтом по исследованию моря (Ifremer), свидетельствует, что в 1990-х годах на квадратный километр приходилось около 100 единиц отходов.

"К 2012 году эта цифра выросла примерно до 200. А к 2015 году она достигла своего пика с почти 300 единицами на квадратный километр", - сказала Оливия Жериньи, исследовательница IIfremer.

Эту тенденцию можно объяснить увеличением производства пластмасс, а также более систематическим выявлением морских отходов в соответствии с Рамочной директивой морской стратегии ЕС.

Для сравнения, в Северном море плотность отходов составляет около 50 единиц на квадратный километр, что почти в шесть раз меньше, чем в Средиземном море.

Однако это увеличение загрязнения не должно вызывать удивления. В предыдущем исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, анализировался "распределение и временные тренды пластмасс в мировых океанах" в период с 1957 по 2016 год.

В исследовании уже тогда подчеркивалось ускорения накопления макропластика в океанах в 1990-х годах.

Сумки, бутылки, банки, упаковка, веревки, рыболовные сети, одежда - это 60% отходов, образующих так называемый "ковер" на морском дне Средиземного моря. Источников отходов множество: коммерческие и туристические суда, рыболовство, свалки, промышленные или городские районы.

Ежегодно 8 млн тонн пластмасс сбрасывается в океаны, в том числе 200 тысяч тонн в Средиземное море.