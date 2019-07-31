Середземне море є найбільш забрудненим у Європі - дослідження

Середземне море є найбільш забрудненим у Європі, а щільність відходів в ньому подвоїлася за останні 30 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

20-річне дослідження, проведене Французьким науково-дослідним інститутом з дослідження моря (Ifremer), свідчить, що в 1990-х роках на квадратний кілометр припадало близько 100 одиниць відходів.

"До 2012 року ця цифра зросла приблизно до 200. А до 2015 року вона досягла свого піку з майже 300 одиницями на квадратний кілометр", - сказала Олівія Жерін'ї, дослідниця IIfremer.

Цю тенденцію можна пояснити збільшенням виробництва пластмас, а також більш систематичним виявленням морських відходів відповідно до Рамкової директиви морської стратегії ЄС.

Для порівняння, в Північному морі щільність відходів становить близько 50 одиниць на квадратний кілометр, що майже в шість разів менше, ніж у Середземному морі.

Однак це збільшення забруднення не повинно викликати подиву. У попередньому дослідженні, опублікованому в журналі Nature Communications, аналізувався "розподіл і тимчасові тренди пластмас у світових океанах" в період з 1957 по 2016 рік.

У дослідженні вже тоді підкреслювалося прискорення накопичення макропластику в океанах в 1990-х роках.

Сумки, пляшки, банки, упаковка, мотузки, рибальські сітки, одяг - це 60% відходів, що утворюють так званий "килим" на морському дні Середземного моря. Джерел відходів безліч: комерційні і туристичні судна, рибальство, звалища, промислові або міські райони.

Щороку 8 мільйонів тонн пластмас скидається в океани, в тому числі 200 тис. тонн у Середземному морі.