В Берлине плюнули в известного раввина, полиция расследует инцидент

Немецкая полиция начала расследование в отношении заявления известного берлинского раввина о том, что его оскорбили и оплевали, когда он направлялся домой из синагоги со своим сыном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Полиция заявила, что рассматривает инцидент как религиозно мотивированное преступление и в это время ищет подозреваемых.

Полиция заявляет, что рабби Иегуда Тейхтал проходил мимо многоквартирного дома в микрорайоне Вильмерсдорф в пятницу, когда, по его словам, на него плюнули и обругали двое мужчин внутри здания.

Тейхтал сказал, что двое мужчин разговаривали на арабском.

По данным МВД Германии, в прошлом году количество преступлений на фоне антисемитизма выросла на 20% - до 1799. При этом в 9 из 10 случаев в преступлениях виноваты сторонники праворадикальной идеологии.

Некоторые преступления также совершают мусульмане, которые "смотрят арабские телеканалы, где подают негативный образ Израиля и евреев".