В Берлине плюнули в известного раввина, полиция расследует инцидент
Немецкая полиция начала расследование в отношении заявления известного берлинского раввина о том, что его оскорбили и оплевали, когда он направлялся домой из синагоги со своим сыном.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.
Полиция заявила, что рассматривает инцидент как религиозно мотивированное преступление и в это время ищет подозреваемых.
Полиция заявляет, что рабби Иегуда Тейхтал проходил мимо многоквартирного дома в микрорайоне Вильмерсдорф в пятницу, когда, по его словам, на него плюнули и обругали двое мужчин внутри здания.
Тейхтал сказал, что двое мужчин разговаривали на арабском.
По данным МВД Германии, в прошлом году количество преступлений на фоне антисемитизма выросла на 20% - до 1799. При этом в 9 из 10 случаев в преступлениях виноваты сторонники праворадикальной идеологии.
Некоторые преступления также совершают мусульмане, которые "смотрят арабские телеканалы, где подают негативный образ Израиля и евреев".