У Берліні плюнули у відомого рабина, поліція розслідує

Німецька поліція розпочала розслідування щодо заяви відомого берлінського рабина про те, що його ображали та обплювали, коли він прямував додому із синагоги зі своїм сином.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Поліція заявила, що розглядає інцидент як релігійно мотивований злочин і в цей час шукає підозрюваних.

Поліція заявляє, що раббі Єгуда Тейхтал проходив повз багатоквартирний будинок у мікрорайоні Вільмерсдорф у п'ятницю, коли, за його словами, на нього плюнули та облаяли двоє чоловіків всередині будівлі.

Тейхтал сказав, що двоє чоловіків розмовляли арабською.

За даними МВС Німеччини, торік кількість злочинів на тлі антисемітизму зросла на 20% – до 1799. При цьому у 9 з 10 випадків у злочинах винні прихильники праворадикальної ідеології.

Деякі злочині також скоюють мусульмани, які "дивляться арабські телеканали, де представлено негативний образ Ізраїлю та євреїв".