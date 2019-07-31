Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Грузия: курс лари достиг угрожающего показателя

"Президент" непризнанного Приднестровья оказался гражданином Украины – СМИ

Средиземное море является самым загрязненным в Европе – исследование

SkyUp в октябре откроет рейсы в Чехию из трех украинских городов






В Испании бастуют железнодорожники: отменены 700 рейсов

Среда, 31 июля 2019, 17:02

Испанский государственный железнодорожный оператор Renfe отменил сотни рейсов поездов из-за забастовки железнодорожников в связи с дефицитом персонала.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Компания заявила, что более 700 запланированных перевозок не будут осуществляться 31 июля, в день, когда многие люди отправляются на летние каникулы.

Читайте также
Провал Санчеса: почему Испания не смогла избрать правительство и чем это грозит

Испанская федерация рабочих также планирует забастовки в три другие напряженные дни отпуска - 14 и 31 августа и 1 сентября.

Забастовки проводят в два этапа по 4 часа каждый. Правительство обеспечило, чтобы минимальное количество перевозок осуществлялось каждый день забастовок.

Федерация работников утверждает, что дефицит персонала ведет к переутомлению и снижению качества обслуживания. В государственной компании Renfe работают около 14 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Испания
powered by lun.ua