В Испании бастуют железнодорожники: отменены 700 рейсов
Испанский государственный железнодорожный оператор Renfe отменил сотни рейсов поездов из-за забастовки железнодорожников в связи с дефицитом персонала.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.
Компания заявила, что более 700 запланированных перевозок не будут осуществляться 31 июля, в день, когда многие люди отправляются на летние каникулы.
Испанская федерация рабочих также планирует забастовки в три другие напряженные дни отпуска - 14 и 31 августа и 1 сентября.
Забастовки проводят в два этапа по 4 часа каждый. Правительство обеспечило, чтобы минимальное количество перевозок осуществлялось каждый день забастовок.
Федерация работников утверждает, что дефицит персонала ведет к переутомлению и снижению качества обслуживания. В государственной компании Renfe работают около 14 тысяч человек.