В Молдове ввели мораторий на выдачу гражданства за инвестиции

Парламент Молдовы 31 июля ввел мораторий на выдачу гражданства страны в обмен на инвестиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.

Согласно законопроекту, на четыре месяца вводится мораторий на прием новых заявок на получение молдавского гражданства за инвестиции.

Далее мораторий можно продлить максимум на два месяца. Уже полученные заявки рассмотрят в обычном порядке, в соответствии с законом.

Как отмечается в информационной записке к проекту, введение этого закона "может привести к катастрофическим последствиям для безопасности Молдовы и ее граждан", поскольку его преимуществами могут воспользоваться иностранные граждане с сомнительным прошлым.

Кроме того, указывается в записке, лица, причастные к краже миллиарда, могут через иностранных граждан покупать ценные бумаги и гособлигации Молдовы для отмывания денег.

Напомним, в Молдове программу получения гражданства за инвестиции, инициированную демократами, утвердили летом 2018 года. Она предусматривает, что иностранный инвестор может получить гражданство Молдовы, если перечислит в Фонд долгосрочного развития минимум €100 тыс. или минимум €250 тыс. в стратегически важную сферу бизнеса. Однако сейчас доступна только первая опция. Власти рассчитывали за первые пять лет действия программы привлечь €1,3 млрд инвестиций.