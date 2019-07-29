В Европу с Додоном: куда заведет Молдову коалиция с друзьями Путина

Чего ждать от новой власти Молдовы? Неожиданное формирование правительственной коалиции, ее гибридный состав с участием пророссийских социалистов вынуждает и ЕС, и Украину осторожно относиться к новому правительству.

Международные игроки, инвестировавшие свое влияние и авторитет в правительство Майи Санду, ожидают политических дивидендов. В Украине и Румынии хотели бы свидетельств неизменности внешнеполитического курса Молдовы.

Граждане страны в свою очередь надеются на радикальные изменения и реформы в кратчайшие сроки. К тому же у каждого из партнеров по коалиции есть свои интересы, которые не исчерпываются свержением "режима Плахотнюка".

Все эти обстоятельства ставят правительство Майи Санду перед серьезными вызовами. Удовлетворить всех заинтересованных игроков нелегко. Пренебречь чьими-то интересами – рискованно.

В поисках баланса

Простой задачей оказалось найти баланс в назначениях.

С одной стороны, аппетиты ПСРМ удовлетворили несколькими значимыми назначениями. Так, на должность министра обороны назначили советника президента Молдовы Игоря Додона – Павла Войку.

Кстати, после назначения он отказался однозначно оценить присутствие на территории Молдовы российских войск (хотя такая позиция противоречит и решению ОБСЕ 1999 и 2001 годов о необходимости вывода войск, и соответствующей резолюции ООН от 2018 года, и, наконец, позиции шефини Войку – Майи Санду ).

На должность вице-премьера по реинтеграции Молдовы назначили еще одного советника Додона – Василие Шову, который сразу взялся за переговоры по приднестровскому урегулированию один на один с представителями Тирасполя (такой формат не запрещен, хотя и прозрачности не добавляет).

Кроме того, Службу информации и безопасности – молдовский аналог СБУ – переподчинили президенту (ранее Служба была подчинена парламенту).

Такие решения, безусловно, усилили влияние пророссийского президента Молдовы на силовой сектор, укрепили его церемониальные полномочия реальными возможностями.

С другой стороны, должности премьер-министра, вице-премьера и министра внутренних дел, министра иностранных дел отошли блоку ACUM.

В проевропейских взглядах премьер-министра Майи Санду не сомневается никто.

Министр иностранных дел Нику Попеску – тоже известный в мире аналитик и исследователь, которого трудно заподозрить в излишних симпатиях к Москве. Создается впечатление, что эти фигуры вполне могут компенсировать "додонизацию" силового блока: если не по сути, то хотя бы символически.

Даже неоднозначность позиции Андрея Нэстасе – вице-премьера и министра внутренних дел – в новом правительстве сбалансирована.

После многочисленных обвинений в адрес Нэстасе (в том числе и со стороны Украины), которые он вызвал своим голосованием за возвращение в ПАСЕ России, главой Пограничной полиции Молдовы (подчинена МВД) был назначен Росиян Василой – эксперт из авторитетного аналитического центра IDIS Viitorul, которого мало кто осмелится назвать пророссийским.

Между РФ и Европой

Найти баланс во внешней политике оказалось несколько сложнее.

Еще не высохли чернила под соглашением о коалиции ПСРМ и блока ACUM, как новоизбранный спикер парламента Республики Молдова, социалистка Зинаида Гречаный отправилась с парламентской делегацией в Москву на встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Кроме того, Гречаный выступила на пленарном заседании Госдумы и объявила, что "немотивированный сбой в сотрудничестве между государствами преодолен".

В свою очередь премьер-министр Майя Санду прилагает усилия, чтобы избежать видимости разворота в сторону Москвы.

Первый ее зарубежный визит состоялся в Бухарест, где руководительница молдавского правительства попыталась убедить своих визави, что европейская интеграция остается среди приоритетов Кишинева, а к Румынии Молдова будет обращаться в вопросах борьбы с коррупцией, а также заимствовать соответствующий опыт румынских следователей и прокуроров.

Затем – Брюссель, где новое правительство заверило европейских чиновников в преданности выполнению Соглашения об ассоциации и даже получило финансовую поддержку, которую перед тем "заморозили" из-за отсутствия реформ.

Следующий – Киев. Здесь Майя Санду и ее коллеги по правительству говорили о необходимости борьбы с контрабандой – особенно на приднестровском участке границы, а также были озвучены важные тезисы о недопустимости федерализации Молдовы и Украины и недопустимости присутствия на территории обоих государств российских войск.

Наконец, Берлин, где Майя Санду снова говорила о приоритете Соглашения об ассоциации и необходимости усиления институтов в Молдове.

Примечательно, как изменилась риторика. Поначалу правительство Санду и близкие к нему медиа пытались доказать, что приоритетом для новой власти является деолигархизация, обвинить Киев и Бухарест в излишней осторожности в вопросе союзничества с Додоном и убедить, что общая цель президента Додона и премьера Санду – свержение режима Плахотнюка и разрушение сложившихся при нем коррупционных схем.

Сейчас коалицию с Додоном оценивают более реалистично, право Киева и Бухареста на осторожность признают, а коалиции с пророссийскими социалистами дают не больше года, признавая ее неестественность.

Перед новыми вызовами

Для внутреннего потребителя повестка дня также сформирована. Правительственная коалиция уже одержала победу над ненавистным многим рядовым избирателям олигархом Владом Плахотнюком.

Сейчас правительство борется с последствиями его правления, заново отстраивает международные связи и получает международную поддержку, в том числе финансовую.

К вопросу геополитики участники коалиции вроде бы применяют "табу" – мол, сначала нужно навести порядок в стране, а уже потом заниматься настойчивым движением в Европу, как это предлагает премьер Санду, и не менее настойчивым восстановлением плодотворного сотрудничества с Россией, как этого хотят спикер Гречаный и президент Додон.

Однако долгое сохранение статус-кво – сомнительно.

Во-первых, уже сейчас некоторые из игроков пускаются во все тяжкие. Скажем, президент Додон на днях заявил, что в конце августа планирует отметить 75-ю годовщину "освобождения Молдовы" от фашистских захватчиков.

Вот только многие граждане Молдовы и Румынии считают это не освобождением, а советской оккупацией, и, похоже, "празднование" станет одним из краш-тестов на жизнеспособность коалиции и способность избегать конфронтации по идеологическим вопросам.

Во-вторых, сама Майя Санду признает: в нынешнем виде коалиция просуществует не больше года, а дальше – досрочные парламентские выборы.

Похоже, на них и Майя Санду, и ее партнер по блоку ACUM Андрей Нэстасе, и вынужденный партнер по коалиции Игорь Додон с социалистами пойдут отдельными колоннами. Все они могут приписать к своим достижениям свержение Плахотнюка, но, очень вероятно, и вопросы геополитики не обойдут вниманием – это же самый простой способ мобилизовать свой ядерный электорат.

В-третьих, кроме вероятных парламентских выборов в 2020 году Молдову ждут еще и плановые президентские. Игорь Додон будет бороться за второй срок и ему будет крайне трудно удержаться от использования российской карты. Ведь этот рецепт уже помог ему в свое время стать президентом.

Тем, кто бросит вызов президентским амбициям, придется крыть эту карту, вероятно – европейской альтернативой.

Ну и наконец, наивно предполагать, что сама Россия будет стоять в стороне.

Москва действительно способствовала формированию нынешней правительственной коалиции, и вряд ли для того, чтобы сейчас ее инициативы по федерализации Молдовы отвергали, а войска – прогоняли.

Кремль еще выставит свои счета за свержение "режима Плахотнюка" и вряд ли будет тянуть с этим, ожидая, пока в Молдове усилятся государственные институты и будет наведен порядок.

Поэтому, несмотря на все "табу" на геополитику, она остается в повестке дня Молдовы.

Ныне премьер-министр Майя Санду и ее команда прилагают максимум усилий, чтобы удержать баланс во внешней политике и одновременно сделать внутреннюю политику более прагматичной.

Однако об успешности такого подхода говорить рано, а главное – уже в ближайшее время Молдову ждет очередной всплеск геополитического противостояния.

Автор: Сергей Герасимчук,

эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"