Deutsche Bank может сократить до 20 тыс. сотрудников

Около 20 тыс. рабочих мест в Deutsche Bank могут быть сокращены в рамках радикальной реорганизации крупнейшего в Германии банка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Многие из сокращений повлияют на Лондон и Нью-Йорк. Ожидается, что наблюдательный совет Deutsche Bank утвердит этот план в воскресенье.

20 тыс. сокращений рабочих мест будут эквивалентны 1/5 рабочей силы компании во всем мире. В Лондоне на Deutsche Bank работает почти 8 тыс. человек.

В Deutsche Bank уже много лет борются с упадком своего инвестиционного банкинга. Акции упали на четверть за последний год. В прошлом месяце они упали ниже 6 евро за акцию, но с тех пор немного восстановились, а в пятницу, 5 июля, стоимость одной акции составила 7,17 евро.

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Кроме слабых финансовых показателей, Deutsche Bank также попал в банковские скандалы.

В конце прошлого года прокуроры провели рейд в его штаб-квартиру в рамках расследования отмывания средств.

Они изучали, помогали ли сотрудники Deutsche Bank клиентам создавать оффшорные счета для перевода средств, полученных в результате преступной деятельности.

Deutsche также связан с еще одним огромным скандалом с отмыванием денег в датском Danske bank.

В прошлом году Danske Bank сообщил, что обнаружил миллиарды долларов подозрительных платежей, проведенных через свой филиал в Эстонии.

Deutsche признал, что он обработал некоторые из эстонских операций Danske, но прекратил свои отношения с банком в 2015 году после "обнаружения подозрительной деятельности".