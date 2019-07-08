Новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис принес присягу

Лидер партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис в понедельник принес присягу премьер-министра страны после победы на вчерашних выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Protothema.

Мицотакис был приведен к присяге в полдень перед президентом Республики. На церемонии присутствовали его жена и трое детей.

После церемонии и до подписания протокола о присяге новый премьер-министр провел краткую беседу с президентом Прокопиосом Павлопулосом. Новый премьер также получил мандат на формирование следующего правительства.

Голосование за вотум доверия в новом парламенте назначено на 21 июля.

"Новая демократия" на выборах получила 39,8% голосов и может рассчитывать на абсолютное большинство в парламенте - 158 из 300 мест с учетом 50 дополнительных мандатов, которые, согласно греческим избирательным правом, получает победитель выборов.

Второе место с результатом 31,5% голосов заняла левая партия СИРИЗА Алексис Ципрас, который руководил правительством последние пять лет.