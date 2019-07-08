Россия может запретить импорт грузинского вина и воды из-за мата на адрес Путина

Госдума РФ 9 июля попросит правительство запретить импорт грузинского вина и минеральной воды, а также заморозить денежные переводы в Грузию.

Об этом по итогам заседания Совета Думы сообщил спикер Вячеслав Володин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Ввести эти ограничения предложил глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Его поддержали во фракциях "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР.

Также о поддержке этого решения профильным комитетом по международным отношениям заявил глава этого комитета Леонид Слуцкий. Он отметил, что если правительство предложит еще более жесткие меры в ответ на нецензурное высказывание в адрес президента Владимира Путина со стороны ведущего телеканала "Рустави 2", то депутаты это поддержат. По его мнению, в таких случаях "надо реагировать максимально жестко, и бить по рукам, чтобы кому бы то ни было повторять подобные вещи в Грузии и в любой другой стране мира было неповадно".

Телеведущий Георгий Габуния сделал нецензурный комментарий в адрес российского президента в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, а также российский МИД и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.