Сильные дожди вызвали наводнения в Великобритании

Сильные дожди в Великобритании привели к повышению уровня вод в реках и затоплению населенных пунктов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Больше всего от паводков пострадало графство Чешир в центральной части страны. Многие районы центральной, северо-западной и северо-восточной Англии были охвачены многочисленными предупреждениями о наводнениях.

В течение всего дня "желтый" уровень предупреждение о сильном дожде и грозах был объявлен к северу от Манчестера, Шеффилда и Линкольна. Аналогичное предупреждение было вынесено Метеорологическим бюро на четверг.

В северной части Англии в некоторых районах за час выпало от 15 до 20 мм осадков. "Существует небольшая вероятность того, что дома и предприятия могут быть затоплены, что приведет к повреждению некоторых зданий", - сказали в Метеорологической службе.

В городке Пойнтон спасателям пришлось эвакуировать несколько десятков жителей. Полиция предупредила местных жителей, чтобы они не игнорировали знаки "дорога закрыта".