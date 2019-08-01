Сильні дощі спричинили повені у Британії

Сильні дощі у Великій Британії призвели до підвищення рівня води в річках і затоплення населених пунктів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Найбільше від повеней постраждало графство Чешир у центральній частині країни. Багато районів центральної, північно-західної та північно-східної Англії були охоплені численними попередженнями про повені.

Протягом усього дня "жовтий" рівень попередження про сильний дощ та грози був оголошений на північ від Манчестера, Шеффілда і Лінкольна. Аналогічне попередження було винесено Метеорологічним бюро на четвер.

У північній частині Англії в деяких районах за годину випало від 15 до 20 мм опадів. "Існує ймовірність того, що будинки і підприємства можуть бути затоплені, що призведе до пошкодження деяких будівель", - сказали в Метеорологічній службі.

У містечку Пойнтон рятувальникам довелося евакуювати кілька десятків жителів. Поліція попередила місцевих жителів, щоб вони не ігнорували знаки "дорога закрита".

Нагадаємо, грози та сильні дощі у середу призвели до затоплень на півночі Німеччини, у Берліні через негоду на деякий час запровадили надзвичайну ситуацію.