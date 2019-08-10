Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Торнадо в Люксембурге: полторы сотни поврежденных домов, 14 пострадавших

Трамп считает, что Зеленский сможет договориться с Путиным

РФ разместила береговую ракетную систему "Бал" в 35 км от границы с Норвегией

Зеленский и Трамп могут встретиться в Варшаве или Нью-Йорке, даты визита пока нет






Торнадо в Люксембурге: полторы сотни поврежденных домов, 14 пострадавших

Суббота, 10 августа 2019, 10:44

Юго-запад Люксембурга сильно пострадал в результате торнадо вечером в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTL.lu.

Торнадо прошелся муниципалитетами Башараж и Петанж и прилегающих районах на границе с Францией и Бельгией. С 17:00 до 21:00 в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Аварийные службы получили более 1000 звонков в этот период.

Редкий торнадо срывал крыши с домов, вырывал деревья с корнем и ломал автомобили и дорожные знаки. Он двигался со скоростью 128 километров в час и опустошал все на пути длиной 6 километров.

Сначала сообщалось, что семь человек получили ранения, все они находились в большом супермаркете в коммуне Башараж. Вечером правительство подтвердило, что их количество возросло до 14, двое получили серьезные травмы.

Около 100 домов в коммуне Башараж повреждены, из них в 25-30 домов были полностью сорваны крыши. Около 60 домов в городе Петанж тоже повреждены.

 
 

 Премьер-министр Ксавье Беттель сообщил в социальных сетях, что правительство будет оказывать пострадавшим поддержку.

Прогноз на субботу предусматривает сильные ветры, жителей попросили не оставаться вблизи районов, сильно пострадавших от торнадо.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Люксембург стихийные бедствия
powered by lun.ua