Торнадо в Люксембурге: полторы сотни поврежденных домов, 14 пострадавших

Юго-запад Люксембурга сильно пострадал в результате торнадо вечером в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTL.lu.

Торнадо прошелся муниципалитетами Башараж и Петанж и прилегающих районах на границе с Францией и Бельгией. С 17:00 до 21:00 в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Аварийные службы получили более 1000 звонков в этот период.

Редкий торнадо срывал крыши с домов, вырывал деревья с корнем и ломал автомобили и дорожные знаки. Он двигался со скоростью 128 километров в час и опустошал все на пути длиной 6 километров.

Im Südwesten von Luxemburg hat offenbar ein #Tornado gewirbelt. Mehrere Dächer wurden abgedeckt, lokale Medien berichten von Verletzten. pic.twitter.com/1hNS7YVHM3 — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) August 9, 2019

Сначала сообщалось, что семь человек получили ранения, все они находились в большом супермаркете в коммуне Башараж. Вечером правительство подтвердило, что их количество возросло до 14, двое получили серьезные травмы.

[Intempéries] une tornade a frappé peu avant 18h les communes de Bascharage et Pétange impactant de nombreuses habitations et un supermarché. Renforts spécialisés en route. Accès difficile dû aux routes bloquées. Merci de ne pas encombrer le 112. pic.twitter.com/LBsP3VNnwm — CGDIS (@CGDISlux) August 9, 2019

Около 100 домов в коммуне Башараж повреждены, из них в 25-30 домов были полностью сорваны крыши. Около 60 домов в городе Петанж тоже повреждены.

Премьер-министр Ксавье Беттель сообщил в социальных сетях, что правительство будет оказывать пострадавшим поддержку.

Прогноз на субботу предусматривает сильные ветры, жителей попросили не оставаться вблизи районов, сильно пострадавших от торнадо.