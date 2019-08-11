Неизвестный устроил стрельбу в мечети близ Осло, один раненный

Вооруженный несколькими видами оружия мужчина открыл огонь в мечети недалеко от норвежской столицы Осло, ранив одного человека, прежде чем его одолел пожилой прихожанин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Глава мечети описал нападавшего как молодого белого мужчину, одетого в черное, и сказал, что на нем был шлем и пуленепробиваемый жилет.

Полиции сообщили о стрельбе в исламском центре Аль-Нур в пригороде Осло Бэруме вскоре после 16.00.

Полиция первоначально сообщила, что в результате стрельбы погиб человек, однако позже уточнила, что погибших не было, один человек получил незначительные ранения.

Правоохранители задержали нападавшего, которого до того одолел 75-летний прихожанин мечети.

Подозреваемый был известен полиции до инцидента, но не может быть описан как лицо с "уголовным прошлым".

По данным полиции, нападение может иметь связь со стрельбой в мечети в Новой Зеландии – норвежский стрелок перед нападением выходил в соцсети, сделав пост с восхвалением новозеландского нападавшего. Свой пост он завершил словами "Вальгалла ждет".