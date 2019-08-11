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Полиция расследует стрельбу в мечети возле Осло как попытку теракта

Воскресенье, 11 августа 2019, 15:08

Норвежская полиция расследует как попытку теракта инцидент, когда молодой человек сделал несколько выстрелов в мечети близ Осло.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

"Мы видим перед собой попытку теракта", - сказал Руне Скьольд из полиции Осло.

Предварительное расследование показало, что нападавший высказывал экстремистские взгляды.

"Его допрос показал, что злоумышленник придерживается крайне правых взглядов. Он выразил взгляды на поддержку Квислинга (Видкун Квислинг - офицер-националист, руководивший коллаборационистским правительством Норвегии во время Второй мировой - ред.), и критически относится к мигрантам " - сказал Скьольд.

Нападавший в прошлом не привлекался к ответственности, однако в поле зрения полиции попадал.

По словам правоохранителей, если бы не помощь граждан, последствия нападения могли бы быть значительно хуже.

Как сообщалось, вооруженный несколькими видами оружия мужчина открыл огонь в мечети недалеко от норвежской столицы Осло, ранив одного человека, прежде чем его одолел пожилой прихожанин.

Злоумышленника арестовали. В его доме нашли тело молодой женщины. В ее убийстве подозревают стрелка из мечети.

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Норвегия
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