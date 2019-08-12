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Эстонский ЦИК отказался ехать в Москву по приглашению российской стороны

Понедельник, 12 августа 2019, 08:51

Центральная избирательная комиссия РФ во главе с председателем Эллой Памфиловой пригласила своих эстонских коллег на посвященную электронным выборам конференцию в Москву, но получила отказ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"Учитывая ваш богатый электоральный опыт, буду благодарна, если вы примете приглашение участвовать в ознакомительной программе и представите доклад по тематике, близкой к проблемам инноваций, которые будут подняты на конференции", - написала Элла Памфилова на имя председателя Республиканской избирательной комиссии Меэлиса Ээрика.

Однако в ответ на это приглашение с эстонской стороны был направлен отказ. Причины, по которым приглашение не было принято, не называются.

Международная научно-практическая конференция "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение" пройдет в Москве с 6 по 8 сентября. На нее приглашены руководители и эксперты национальных органов организаторов выборов 33 стран Азии, Европы, Африки и Латинской Америки и ряда международных профильных организаций.

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