Естонська ЦВК відмовилась їхати в Москву на запрошення російської сторони

Центральна виборча комісія РФ на чолі з головою Еллою Памфіловою запросила своїх естонських колег на присвячену електронним виборам конференцію в Москву, але отримала відмову.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"Враховуючи ваш багатий електоральний досвід, буду вдячна, якщо ви приймете запрошення брати участь в ознайомчій програмі і представите доповідь за тематикою, близькою до проблем інновацій, які будуть підняті на конференції", - написала Елла Памфілова на ім'я голови Республіканської виборчої комісії Мееліса Ееріка.

Однак у відповідь на це запрошення з естонської сторони було направлено відмову. Причини, за якими запрошення не було прийнято, не називаються.

Міжнародна науково-практична конференція "Цифровізація виборчих процесів. Гуманітарний вимір" пройде в Москві з 6 по 8 вересня. На неї запрошені керівники та експерти національних органів організаторів виборів 33 країн Азії, Європи, Африки і Латинської Америки і ряду міжнародних профільних організацій.