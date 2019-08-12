В Испании в результате удара молнии сгорели 40 домов на колесах

В испанском муниципалитете Вентальо, что в Каталонии, в результате удара молнии вспыхнул пожар, уничтоживший 40 домов на колесах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Periodico.

Пожар, возникший в результате удара молнии на автостоянке в городе Вентальо, перекинулся на 40 автомобилей. Он охватил пространство площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

Пожарная служба сообщила, что огонь вспыхнул около шести часов утра. Было мобилизовано шесть пожарных расчетов.

Как сообщалось, сильный шторм прошел этой ночью частями побережья Каталонии, оставив за собой поваленные деревья и затопленные улицы.