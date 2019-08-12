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В Іспанії від удару блискавки згоріли 40 будинків на колесах

Понеділок, 12 серпня 2019, 16:47

В іспанському муніципалітеті Вентальо, що в Каталонії, внаслідок удару блискавки спалахнула пожежа, що знищила 40 будинків на колесах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Periodico.

Пожежа, що виникла внаслідок удару блискавки на автостоянці в місті Вентальо, перекинулась на 40 автомобілів.  Вона охопила простір площею 1,5 тисячі квадратних метрів.

 

Пожежна служба повідомила, що вогонь спалахнув близько шостої години ранку. Було мобілізовано шість пожежних розрахунків.

Як повідомлялося, сильний шторм пройшов цієї ночі частинами узбережжя Каталонії, залишивши за собою повалені дерева та затоплені вулиці.

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Іспанія стихійні лиха
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